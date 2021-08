0 a 0 dopo il primo tempo con la Pergolettese

Pro Vercelli-Pergolettese

Marcatori:

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso; Iezzi, Awua, Emmanuello, Erradi, Crialese; Rolando, Comi. A disposizione: Gasparini, Bunino, Silenzi, Sangiorgi, Iotti, Belardinelli, Romairone, Clemente, Rodio, Esposito, Macchioni, Secondo. All. Scienza.

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Piccardo, Lambrughi, Lucenti, Villa; Zennaro, Arini, Perseu; Varas, Cancello, Vitalucci. A disposizione: Labruzzo, Alari, Bariti, Palermo, Meddah, Bresciani, Guiu, Morello, Girelli, Verzeni. All. Lucchini.

Arbitra il signor Calzavara di Varese

Ammoniti: Perseu della Pergolettese;

PRIMO TEMPO

Pochissimi spettatori (197 i biglietti venduti) per l'esordio della Pro Vercelli.

Prima gara ufficiale dell'anno, prima gara per mister Scienza, prima gara... senza il collega Paolo Sala in tribuna.

Primo angolo, senza esito, per gli ospiti all'11': nient'altro da raccontare.

Nulla da raccontare dopo 27 minuti: Pro Vercelli e Pergolettese paiono imballate, poco lucide. Gioco spezzettato, poche palle per gli attaccanti. Assenza di gioco sulle fasce laterali.

Poi il gran risveglio, improvviso, alla mezz'ora.

Carosso, palla a Emmanuello che serve Rolando, tiro palo.

Poi, cross di Iezzi, palla a Emmanuello, colpa di testa fuori ma non di molto.

Azione pericolosa, sotto porta, con Erradi che serve Comi, contrastato: applausi.