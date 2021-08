Tamponi a prezzi ridotti: l'elenco aggiornato delle farmacie vercellesi

Tamponi a prezzi agevolati per adolescenti e non: si allunga l'elenco delle farmacie della provincia di Vercelli che hanno aderito al protocollo proposto dal commissario straordinario per i vaccini, generale Figliuolo, dopo l'entrata in vigore delle norme relative all'utilizzo del Green Pass.

Il nuovo elenco aggiornato comprende: la Farmacia Costanzo di Bianzé, la Farmacia Ferretti di Borgo d'Ale, le Farmacie Cerra e Barreca di Borgosesia, la Farmacia di Riva Valdobbia, la Farmacia di Valduggia, la Farmacia Miglietta di Alice Castello e la Farmacia Pagani di Villata.

L'elenco è ovviamente in aggiornamento: in base al protocollo, queste strutture propongono tamponi rapidi a 8 euro per i minorenni e a 15 euro per gli over 18 che si debbano sottoporre all'accertamento per partecipare a eventi o accedere a strutture per le quali sia richiesto il Green Pass.