Mister Scienza ci va giù duro: «Sono arrabbiato, non si gioca così»

Juventus U23-Pro Vercelli. Un 4-0 (gol di Correia, Miretti, Clemenza due volte) senza alibi.

Le parole, i “non” di mister Giuseppe Scienza son come pietre.

«Sono amareggiato, non siamo stati all'altezza, non abbiamo riposto bene a livello di mentalità di agonismo.»

«Evidentemente – aggiunge - non sono stato bravo io a far capire che il grande campionato dello scorso anno è acqua passata».

Infine: «Sono arrabbiato con me stesso, dovevamo entrare in campo con la giusta cattiveria. E abbiamo preso gol che non dovevamo prendere.»

Sulla squadra: «Abbiamo problemi, oggi si è visto che non possiamo fare a meno di Masi (anche se il ragazzo che lo ha sostituito, un 2003, ha giocato bene.»

Carlo Crialese dice: «Abbiamo preso quattro gol, ma due ce li siamo fatti praticamente da soli.

Il lavoro col mister procede comunque bene, ogni giorno c'è sempre più affinità, dobbiamo solo farci trovare pronti per l'inizio del campionato.»

La Pro Vercelli ha giocato con questa formazione: Tintori; Auriletto, Grbic, Carosso; Iezzi, Emmanuello, Awua, Erradi, Crialese; Comi, Rolando.

In corso gara sono subentrati Esposito, Clemente, Della Morte, Bunino, Rizzo, Iotti, Sangiorgi.