Ricoveri Covid in Piemonte, la maggior parte sono non vaccinati

Ricoveri e vaccini: in Piemonte tre dei 4 pazienti attualmente ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati e uno ha completato il ciclo vaccinale (si tratta di una persona con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete, degente da alcuni giorni).

Degli 81 in terapia ordinaria, 58 non sono vaccinati e i 23 vaccinati sono tutti paucisintomatici (solo 16 avevano ricevuto la doppia dose).

Lo rende noto la Regione Piemonte a corredo dei dati sulle vaccinazioni effettuate che, per la giornata di venerdì, sono 30.216: a 16.444 è stata somministrata la seconda dose.

«Tra i vaccinati di oggi - si legge in una nota della Regione - in particolare, sono 1.609 i 12-15enni, 9.750 i 16-29enni, 5.578i trentenni, 4.720 i quarantenni, 2.645i cinquantenni, 3.474 i sessantenni, 823i settantenni,430gli estremamente vulnerabili e 243 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.037.863 dosi (di cui 2.235.167 come seconde), corrispondenti al 96,2% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.