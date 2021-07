Per Federica Isola un meraviglioso bronzo olimpico nella spada a squadre

Con una grande prestazione di squadra, che ha visto tra le protegoniste la vercellese Federica Isola, l'Italia conquista il bronzo olimpico nella spada femminile.

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno battuto la Cina nella finale per il 3° e 4° posto. Medaglia di bronzo per le azzurre, dopo un incontro al cardiopalma, con il punteggio finale di 23-21.

Particolarmente emozionante il turno della giovanissima vercellese che ha portato a casa il successo all'ultima stoccata. Per Federica Isola, 21 anni appena, una grandissima Olimpiade, sia nella prova individuale, dove ha mancato per poco le semifinali, sia in questa bellissima prova a squadre che consente alla vercellese di portare a casa una prestigiosa medaglia. Talento e giovane età sono dalla sua parte e la lanciano verso un futuro ricco di soddisfazioni.

A esprimere la felicità e l'orgoglio di tutta Vercelli - anche in quest'edizione protagonista sul podio olimpico - è il sindaco Andrea Corsaro: «Complimenti a questa giovane e valorosa vercellese che ha portato in alto il nome della nostra città aggiungendo un nuovo tassello alla meravigliosa storia della scherma vercellese. Complimenti a Federica e alla sua famiglia, sempre protagonista della vita cittadina. Oggi per tutti noi è davvero una giornata felice».