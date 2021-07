Manutenzione in vista: due giorni di chiusura per il sottopasso dell'Isola

Attività di tinteggiature e manutenzioni per il sottopasso ferroviario che unisce piazza Roma a via Restano al rione Isola.

Per consentire in sicurezza gli interventi, il Comune ha disposto che il sottopasso venga chiuso al traffico nei giorni 7 e 8 luglio, dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17.

I collegamenti tra il centro e l'Isola saranno possibili attraverso il sottopasso di viale Torricelli, oppure utilizzando il cavalcaferrovia del Belvedere, percorrendo via Mazone e svoltando poi in via Trento.