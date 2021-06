Corso Avogadro: al via i lavori per il collegamento a raso con l'Aravecchia

Sono iniziati i lavori di apertura del nuovo collegamento a raso che, superando la ferrovia Vercelli - Casale all'altezza di via Tavallini, permetterà di migliorare i collegamenti interni nella zona dell'Aravecchia, in forte sofferenza dopo la chiusuraa del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna.

La scorsa settimana, aveva annunciato il sindaco Andrea Corsaro nelle sue comunicazioni settimanali, era arrivata tra Rfi l'autorizzazione ad aprire il varco e oggi il cantiere è partito.

«I lavori saranno completati entro metà agosto - spiega il vicesindaco Massimo Simion - e permetteranno di facilitare la circolazione nella zona in attesa della revisione complessiva della viabiità che farà seguito all'abbattimento del cavalcaferrovia».

Il collegamento tra via Trino e la zona dell'Aravecchia avverrà tramite l'apertura di un collegamento all'altezza di via Tavallini (nella zona del Palace Hotel ), via Chiais e via Testi.

Al fine di contemperare la corretta esecuzione dei lavori con la tutela della sicurezza stradale, il comando di Polizia locale ha disposto temporanei provvedimenti in materia di viabilità nelle vie Chias, Tavallini e Testi, prevedendo che, sino al termine dei lavori, sono temporaneamente vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione in via Testi, ambo i lati del tratto tra i civici 102-104; in via Tavallini e via Chiais, rispettivamente nei tratti fiancheggianti il Palace Hotel.

«Intanto - conclude Simion - il Comune sta procedendo con l'iter per la demolizione del cavalcaferrovia, in seguito alla quale sarà ridisegnata l'intera zona».