Scuola Borgogna: prorogati i termini per candidarsi nel CdA

Sono stati prorogati a venerdì 11 giugno i termini per presentare la propria candidatura per un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Professionale e Filologica “Geom. Francesco Borgogna” di Vercelli.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità, come stabilito dalla normativa vigente in materia, possono comunicare la propria disponibilità – entro venerdì 11 giugno 2021 - mediante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R.445/2000 secondo le seguenti modalità: recapito a mano all’Ufficio Protocollo in P.zza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13); a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it; a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti).