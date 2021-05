L'Asl Vercelli supera le 100mila dosi di vaccino somministrate

Procede speditamente la campagna vaccinale dell'Asl Vercelli che, nella giornata di domenica, ha superato le 100.000 dosi somministrate sul territorio di competenza dall'inizio delle attività: complessivamente sono circa 38.000 le persone che hanno completato la profilassi effettuando anche il richiamo su un'area che, ragazzi compresi, conta circa 170mila persone residenti.

Un dato importante quello con il quale si chiude il mandato del manager Angelo Penna, in partenza per Novara e che, nel pomeriggio, terrà una conferenza stampa di bilancio insieme al direttore sanitario, Gualtiero Canova, e alla direttrice amministrativa Liliana Mele.

A livello piemontese, invece, alle ore 12 di oggi, lunedì 31 maggio, aprono le prenotazioni su www.ilpiemontetivaccina.it per accedere all’open hub vaccinale allestito in una parte dell’ospedale temporaneo Valentino di Torino. L’accesso aperto ai cittadini di tutto il Piemonte sarà riservato a specifiche categorie o fasce d’età in base alle necessità e in questa fase si inizierà da chi ha più di 60 anni.