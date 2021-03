L'assessore Icardi: «La gente deve essere curata a casa, il Governo deve farsene carico»

il Piemonte torna a richiamare i camici bianchi di famiglia al loro dovere: «Dovete visitare e curare al più presto».

Come? «Anzitutto una prima visita di persona affidata o al medico di medicina generale o alla Usca, in stretta condivisione tra di loro, poi con il monitoraggio anche a distanza del paziente, una volta decisa la terapia, che, di sicuro non avrà tra i suoi punti principali la Tachipirina, ma con antinfiammatori FANS, l’eparina, l’antibiotico, il cortisone, la vitamina D e con l’ormai negletta idrossiclorochina" si legge nel sito di Radio Maria (ma altre testate sono uscite così, ieri, mercoledì).

L'Intero articolo è qui.