«Come vorreste l'Isola di domani?»: il Comitato raccoglie le idee dei residenti

Come aveva anticipato nel corso dell'incontro con la giunta, il Comitato del Rione Isola fornirà un proprio contributo al piano di riqualificazione del quartiere. E così, da alcuni giorni, attraverso i social e la distribuzione di volantini, l'attivo gruppo di cittadini sta raccogliendo tra i residenti i suggerimenti da girare all'amministrazione comunale. «Si sta riprogettando l'Isola: è il momento di esprimere la tua opinione»: con questo invito, entro i 7 marzo, il Comitato chiede ai residenti di dare suggerimenti su tre aspetti: «Come vorresti l'area tra via Bassano del Grappa, stazione Ferroviaria e canale Cervetto, dove sorgeranno i nuovi laboratori universitari? Come vorresti l'area tra l'ex Caffé Rossa e PalaHockey: area sportiva, commerciale e residenziale? Come vorresti l'area tra via Cena e via Egitto? Esprimi la tua opinione entro il 7 marzo 2021 attraverso la pagina FB #lisoladivercelli o utilizzando i volantini in via di distribuzione».

La partecipazione dei residenti rappresenta di certo un elemento importante e di cui tener conto per fare in modo che tutti gli interventi progettati possano essere condivisi e vissuti dal rione come un vero strumento di riqualificazione e di miglioramento della vita del quartiere. Un'occasione da cogliere: per i residenti e per il Comune.