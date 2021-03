Evita un cinghiale ma finisce fuoristrada con l'auto, grosso spavento per un 65enne

Ieri mattina, a Crevacuore, mentre percorreva la via Val Sessera alla guida della sua BMW, un sessantacinquenne del posto ha visto all’improvviso un cinghiale attraversargli la strada. Per evitare l’impatto con il grosso ungulato, l’automobilista ha sterzato repentinamente così da perdere il controllo del mezzo e finire nella cunetta. L’animale non è stato investito e si è dileguato tra la vegetazione.

Solo un grosso spavento per il conducente, che ha rifiutato il ricovero in ospedale ai sanitari del 118 intervenuti. Per i danni riportati il veicolo è stato recuperato a cura del carro attrezzi Sul posto hanno operato i Carabinieri della locale Stazione, che hanno ricostruito la dinamica e regolato il traffico in attesa della rimozione del veicolo.