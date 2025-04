Promozione: passo falso della Virtus Vercelli, il Trino torna a sorridere

Promozione

Nel girone A la Virtus Vercelli si arrende al Cameri (1-0). I gialloneri in svantaggio dopo 10 minuti non riescono a riagganciare i novaresi. Gli Orizzonti C.A. perdono (4-0) con l’Arona e rischiano di essere coinvolti nei play-out. Nel girone D il Trino ritrova la via del successo battendo (1-0, Mercandino) il San Giacomo Chieri, riconquistando il 3^ posto in classifica. In testa alla graduatoria si fa serrata la lotta per la prima piazza con il Casale che recupera 1 punto grazie al pareggio interno dell’Alessandria (0-0) con lo Spartak San Damiano.

Prossimo turno: Gattinara – Virtus Vercelli, Orizzonti C.A. - Feriolo , Gaviese - Trino

1^ Categoria

Situazione ingarbugliata per il Cigliano, che pur ottenendo un buon risultato a Gaglianico (1-1, rete di Germano in rimonta) resta ancorato alla zona play-out. E’ anche vero che il distacco di 3 punti dalla salvezza diretta è ampiamente colmabile. Apprezzabile successo del Santhià sulle Torri Biellesi (1-0, gol di Ferrero) che almeno momentaneamente è fuori dai play-out. Passo falso, con il Banchette/Colleretto, della Pro Palazzolo (1-2, in vantaggio con Kane) a cui sarebbe bastato un pari per essere matematicamente salva. Pari del Livorno/Bianzè con il Valle Cervo Andorno (1-1, Lanza), mentre la Crescentinese è sconfitta (2-0) a Ponderano. La Vischese festeggia la salita in Promozione con 2 giornate di anticipo.

Prossimo turno: Cigliano – Ponderano, Livorno/Bianzè – Santhià, Crescentinese – Pro Palazzolo.

Classifica: La Vischese 62, Banchette/Colleretto 55, Valle Elvo 53, Ponderano, Gaglianico 46, Livorno/Bianzè 44, Trecate 42, Valle Cervo Andorno 41, Pro Palazzolo 35, Santhià 31, Junior Torrazza 30, Borgolavezzaro, Valdilana Biogliese 29, Cigliano 28, Torri Biellesi 24, Crescentinese 18.