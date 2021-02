0 a 0 con l'Olbia dopo 45 minuti

Pro Vercelli-Olbia

Marcatori:

Primo tempo. Olbia più intraprendete della Pro Vercelli, che però crea tre occasioni da gol a zero. Nulla di fatto dopo 45 minuti. La squadra di Modesto stenta davanti (Rolando non è in forma). Bene la difesa. Auriletto in particolare.







PRO VERCELLI: Saro; Auriletto, Masi, Parodi; Clemente, Awua, Emmanuello, Iezzi; Rolando, Costantino, Zerbin. A disposizione: Tintori, Nielsen, Romairone, Comi, Della Morte, Gatto, Esposito, Erradi, Merio, Secondo, Mezzoni. All. Modesto.

OLBIA: Tornaghi; La Rosa, Altare, Emerson, Cadili; Pennington, Lella, Biancu; Giandonato; Ragatzu, Udoh. A disposizione: Van Der Want, Doratiotto, Cocco, De Marco, Belloni, Marigosu, Secci, Cabras. All. Canzi.

Arbitra il signor Maggio

Ammoniti: Parodi della Pro Vercelli; Pennington dell'Olbia.

Primo tempo

Primi cinque minuti. “Non stiamo lì a guardare cosa succede, bisogna scattare indietro” urla il tecnico dell'Olbia, Canzi, quando la Pro Vercelli sta ripartendo. Gara equilibrata nei primi minuti, l'Olbia non si limita a difendersi, anzi, è quella che attacca di più. Già due angoli a zero per i sardi.

12': Rolando guadagna una punizione dal limite, la Pro prova uno schema (Emmanuello a Rolando, palla filtrante per Zerbin in area) che però è neutralizzata dalla difesa ospite.

15': ammonito Parodi.

22': azione insistita dei bianchi, palla a Emmanuello che finta il destro, finta il sinistro e così l'azione sfuma.

23': tiro di Awua, alto (ma almeno ci ha provato).

25': azione telecomandata da Modesto che urla a Rolando “cambia, di là”. Rolando sventaglia per Iezzi, palla ad Emmanuello, tiro, parata di Tornaghi (che all'andata fu uno dei migliori).

38': terza occasione gol. Rolando a Costantino. Penetrazione in area e tiro immediato, che si spegne sul fondo di un metro e più alla destra di Tornaghi.