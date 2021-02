La Lega: «La Vercelli - Novara a quattro corsie sarà una realtà»

Ci sarà anche la superstrada Vercelli - Novara tra i progetti che il Piemonte chiederà di finanziare con il Recovery Fund.

Lo annuncia il consigliere regionale della Lega, Riccardo Lanzo: «Una superstrada a quattro corsie unirà Vercelli a Novara velocizzando così i collegamenti tra i due capoluoghi, sempre più vicini in un'ottica di quadrante economico. Ho chiesto al governatore Alberto Cirio di investire su quest'opera e sono felice di annunciare che la Regione se ne farà promotrice, sostenendo i costi della progettazione, circa mezzo milione di euro. In questa fase, dunque, coinvolgeremo gli enti locali di Novara e di Vercelli e quindi i Comuni e le Province. Per quanto riguarda invece la realizzazione, chiederemo di inserire il progetto nel piano del Recovery Fund. I fondi ci sono: la Novara-Vercelli diventerà realtà».

Il collegamento veloce tra i due capoluoghi è particolarmente atteso dagli abitanti del centri che si trovano lungo il tragitto, in particolare Casalino, dove il traffico anche pesante è di fatto insostenibile per le rete viaria comunale. E, con l'intensificarsi di pendolarismo lavorativo, universitario e sanitario, la vecchia provinciale si sta sempre più rivelando inadeguata a sostenere le migliaia di auto e veicoli pesanti che ogni giorno percorrono la direttrice.

Sul tema, un paio d'anni fa, era stato organizzato anche un convegno con la presenza dell'assessore regionale Marco Gabusi.

Nelle scorse settimane, inoltre, lo studio per la progettazione dell'opera era anche stato inserito nel piano di investimenti per il territorio concordato con la Cassa Depositi e Prestiti.

Ora questo nuovo passaggio che potrebbe portare a una svolta importante per tutto il territorio e per la qualità della vita dei piccoli centri che si trovano sulla direttrice.