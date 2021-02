Incidente a Rovasenda: furgone e Fiat 500 finiscono fuori strada

Incidente, nella prima mattina di lunedì 15 febbraio a Rovasenda. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine una Fiat 500 e un furgone che, dopo l'urto, sono fuori fuori strada, ribaltandosi in un campo.

Gli occupanti dei mezzi sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli e sono poi stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale del 188, intervenuto con due ambulanze, che si è occupato del trasferimento all'ospedale di Biella.

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e di tutta l'area interessata, mentre i carabinieri stanno ricostruendo dinamica e responsabilità del sinistro.