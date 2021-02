Grave incidente sulla provinciale 11: due minori portati a Torino in elisoccorso - FOTO

Quattro persone, due adulti e due minorenni, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 sulla provinciale 11, al chilometro 47 all'altezza dell'incrocio per Borgo d'Ale.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine due vetture, una Mercedes e una Punto, si sono scontrate: la prima è finita in mezzo a un campo dopo aver capottato. La Punto si è fermata semi distrutta in un fosso.

Due adulti sono stati portati dai mezzi del 118 all'ospedale di Vercelli, mentre per i due minorenni si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al Regina Margherita di Torino. Al momento non sono note le condizioni dei feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, i Carabinieri di Cigliano, il 118 di Santhià e di Chivasso oltre all'elisoccorso notturno.

(notizia in aggiornamento)