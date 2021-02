Vaccinazioni: al via la campagna per le forze dell'ordine

È partita anche nel vercellese la campagna vaccinale per le Forze dell’ordine under 55: «Questa mattina alla piastra ambulatoriale di Vercelli è stata sottoposta a vaccinazione una rappresentanza di Carabinieri e Vigili del fuoco della nostra Provincia - si legge in una nota dell'Asl - Un grazie particolare alla Prefettura e ai Comandi provinciali di Carabinieri e Vigili del fuoco per la consueta e fattiva collaborazione. La campagna vaccinale proseguirà nei prossimi giorni in Questura e con tutti i comandi sia a Vercelli sia a Borgosesia».