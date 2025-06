Sfonda la spalletta del ponte e rischia di precipitare

Ha perso il controllo del mezzo, sfondando la sponda, in pietra, di un ponte e rischiando di precipitare nel sottostante ruscello. Incidente stradale, poco dopo le 14,30 di sabato 21 giugno a a Vocca. In fase di accertamento la dinamica del sinistro, avvenuto lungo la sp 299 della Valsesia, per il quale è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo per la messa in sicurezza del mezzo e i soccorsi al conducente, poi affidato alle cure del 118. Sul posto, per gli accertamenti e la gestione della vibilità, sono intervenuti i Carabinieri.