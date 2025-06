Cigliano: grande esordio del Paolio dei rioni

Il Palio dei Rioni è iniziato nel migliore dei modi: colori, entusiasmo, partecipazione. La sfilata ha consegnato una Cigliano ricca di socialità, con la voglia di divertirsi. L’intervento del sindaco Giorgio Testore ha sottolineato l’importanza di ritrovarsi e di condividere coralmente il paese. Sicuramente vedere le vie sgargianti in cui il gruppo folcloristico di Piverone ha aperto il corteo è stato un “ritorno al futuro” in cui Cigliano si è specchiata durante una serata densa di suggestione. La grande tavolata ha dato il via alla cena dei Rioni, carica di significato e di convivialità. Poi disco music in Piazza Martiri con i DJ Linz e DJ Frank.