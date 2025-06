Forte temporale sul vercellese: alberi caduti e disagi; interrotta la ferrovia tra Crescentino e Casale - FOTO

Alberi caduti e viabilità interrotta in diverse zone della provincia dopo il forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di sabato.

In città una pianta è caduta sul viale pedonale di via XX Settembre, lambendo un'auto parcheggiata.

In Valsesia ci sono stati problemi per la caduta di un albero che ha interrotto il traffico tra Roccapietra e Varallo e disagi sono senalati su diversi tratti: «Stiamo intervenendo con tutte le ditte reperibili» ha fatto sapere, nel tardo pomeriggio, una nota di via San Cristoforo raccomandando prudenza lungo le strade.

A Santhià il forte temporale di oggi pomeriggio ha provocato la caduta di alberi e parecchi rami: è stata interrotta la strada Alice a causa di una pianta caduta che ostruisce il passaggio mentre diverse strade sono state invase da fogliame e ramaglie: «Lunedì mattina la nostra squadra esterna si occuperà dello spazzamento e di mettere in sicurezza le piante cadute», fanno sapere dal Comune.

Più critica la situazione a Trino dove, in serata, il sindaco Daniele Pane ha disposto la chiusura di via Alfieri, dove la bufera ha divelto le coperture di alcuni stabili: «Via Alfieri resterà chiusa per tutta la notte nel tratto compreso tra l’incrocio con via Spalti Ponente e via Cesare Battisti, fino al completamento dei lavori di sistemazione - spiega il sindaco -. Anche il cimitero comunale resterà chiuso nelle giornate di domenica e lunedì per consentire i sopralluoghi e la stesura dei preventivi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza dell’area, anch’essa colpita».

Rilvanti danni a Crescentino: «Nei pressi della stazione ferroviaria, un tetto divelto ha causato l’interruzione della linea Chivasso - Casale, attualmente fuori servizio» si legge in un aggiornamento del Comune. Chiuso alla viabilità pedonale il viale della Madonna a causa della caduta di due alberi che verranno rimossi nella giornata di lunedì. Nelle frazioni San Grisante e San Genuario è stata segnalata l’interruzione della corrente elettrica, con il ripristino previsto per la tarda serata di sabato; alberi caduti in frazione Santa Maria e, nelstato chiuso alla viabilità pedonale il Viale della Madonna: due alberi sono caduti e verranno rimossi nella giornata di lunedì.