Novara in vantaggio dopo 45 minuti

Novara-Pro Vercelli 1-0

Marcatori: Lanini (N) al 15';

NOVARA: Lanni; Pogliano, Migliorini, Bove, Cagnano; Pagani, Buzzegoli, Bianchi, Panico; Lanini, Rossetti. A disposizione: Desjardins, Schiavi, Collodel, Zigoni, Zunno, Gonzalez, Bellich, Cisco, Hrkac, Ivanov, Pellegrini, Malotti. All. Banchieri.

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto, Nielsen, Emmanuello, Iezzi; Della Morte, Comi, Zerbin. A disposizione: Tintori, Parodi, Rolando, Romairone, Jukaj, Awua, Padovan, Clemente, Erradi, Merio, Secondo, Carosso. All. Modesto.

Arbitro Perenzoni di Rovereto

Ammoniti: Migliorini, Bianchi del Novara.

Espulso Migliorini per doppia ammonizione.

Primo tempo

Primi 12 minuti: Novara aggressivo, Pro Vercelli attenta. Portiere disoccupati.

Erroraccio di Emmanuello che sbaglia un disimpegno che si fa rubare palla a Lanini, che solo davanti a Saro segna il gol del vantaggio per il Novara. Siamo al minuto 15.

Risponde la Pro con un colpo di testa-spalla di Comi, che non inquadra la porta. Errore a parte, la Pro non sta giocando male. Bene, in particolare, Gatto, Zerbin e Comi. Attenta la difesa di Masi e Hristov.

Pericoloso ancora il Novara con un cross basso che taglia l'area, ma nessun avanti azzurro ne approfitta. Primo ammonito, Migliorini del Novara, che marca con le buone e le cattive Comi. Siamo al 28'.

Ancora un fallo di Migliorini su Comi, espulso. Novara in 10 dal 40'.

Sventagliata per Della Morte che, solo, spara al volo di sinistro, bella conclusione ma Lanni para. Al 42'. Testa di Masi, para facile Lanni. Il Novara adesso (dopo l'espulsione, insomma) è in bambola.