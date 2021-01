Comi: «Tre derby di fila, che emozione»

Comi: «Siamo partiti con un nostro errore e gli abbiamo regalato un gol. Dopo fortunatamente siamo passati in superiorità numerica ed abbiamo tenuto il giusto atteggiamento ed abbiamo fatto il nostro gioco: l’abbiamo portata a casa ma con un po' di cinismo in più avremmo potuto fare meglio» cosi Comi al termine del match.

L’autore del vantaggio del Derby ha voluto dire la sua anche sulla mancata doppietta e sulla gioia dopo i 90 minuti di gioco: Quanta soddisfazione per questa Vittoria?

«Tanta, tantissima perché vincere il derby è sempre una grande emozione. Abbiamo vinto gli ultimi tre derby, sono ancora più contento per i tifosi: anche se non erano allo stadio ci stanno sempre vicini. È una grandissima emozione, l’unico rammarico è non aver fatto doppietta: mi ha fischiato un fuorigioco incredibile, non ho parole».

A parlare è poi Mister Modesto, che ha voluto commentare la partita ed i tre punti importanti:

«Penso che loro abbiamo voluto mettere la partita sui contrasti, però alla fine noi siamo tosti. Nel gioco abbiamo fatto bene e ci serve per l’autostima. Il lavoro è fondamentale: da lunedì si torna a migliorarsi come sempre fatto. La squadra, io e la società dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi: speriamo di rivederli allo stadio il prima possibile». Non si ferma però solo alla partita il commento di Modesto che ha parlato dell’esodio di Awua: « È entrato quando eravamo in superiorità numerica ma ha fatto bene: piano piano entrerà a contato con i compagni. Le sue capacità tecniche non ho assolutamente dubbi».

Ancora sul match: La gioia per la vittoria?: «È una cosa bellissima aver dato questa gioia ai nostri tifosi, ci tenevano a questa gara: due derby vinti ed è stupendo. I ragazzi sono stati bravi, peccato per la gestione del 9 contro 11: dovevamo fare meglio ma l’importante è vincere».

E conclude con il “perdono” all’errore di Emmanuello: «Sono errori che ci stanno, è il nostro modo di giocare: non è stato attento ma ha avuto una grande reazione trovano un gol splendido. Tutti i ragazzi hanno fatto una grande partita e volevano la vittoria. Tra primo e secondo tempo secondo me sono entrati con la giusta voglia e sono stati bravi: ripeto, peccato perché potevamo fare qualcosa in più».