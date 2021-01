Maurizio Di Domenico nuovo Questore di Vercelli

Maurizio Di Domenico, 57 anni, salernitano di origine ma senese di adozione, è il nuovo Questore di Vercelli. Dal primo febbraio succederà al collega Sergio Molino, alla guida degli uffici di via San Cristoforo dall'agosto 2018.

Di Domenico, capo della Digos e poi della Squadra Mobile di Siena, città in cui ha lavorato per moltissimi anni, ricoprendo anche incarichi all'ufficio di Gabinetto e come vice questore, prenderà servizio a Vercelli dal primo febbraio. Nominato questore nel maggio scorso, al termine di un’esperienza importante come vicario a Genova, era in attesa della destinazione dopo la promozione a dirigente superiore.

Sergio Molino, dal canto suo, proseguirà la sua carriera assumendo la carica di Questore di Alessandria.