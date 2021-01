San Germano\ le reazioni: «Vicenda che fa accapponare la pelle»

Arrivano le prime reazioni politiche dopo l'arresto di Michela Rosetta, sindaco leghista di San Germano. In una nota il portavoce di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parla di «vicenda grottesca, che fa accapponare la pelle. Sindaca ed esponenti della Lega sono stati arrestati in provincia di Vercelli: dalle indagini emerge che negavano i pacchi alimentari alle famiglie straniere, decidevano arbitrariamente a chi dare di più o di meno e utilizzavano i fondi per l'emergenza Covid per acquistare prodotti non essenziali, come capesante e mazzancolle per loro stessi. Una donna di religione musulmana che avevo chiesto cibo non contrario alla propria religione è stata punita finendo in fondo alla graduatoria».

L'esponente della sinistra prosegue precisando che «Una leghista doc che nel mentre dedicava il suo tempo a fare innumerevoli selfie con Salvini non perdeva tempo a scatenare campagne razziste contro i migranti. Questo è il vero volto, al di là della propaganda salviniana, di una certa destra: discriminazione, razzismo, incompetenza e favori personali. Una vergogna per le istituzioni democratiche di questo Paese. Mi auguro e sono certo che la giustizia farà il suo corso».