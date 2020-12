Primi passi per il museo dei cimeli della Pro Vercelli

Potrebbero presto tornare a Vercelli i cimeli della Pro, andati all'asta nel 2016 e acquistati dall'avvocato parmense Stefano Delsignore.

La dirigenza della Pro, grazie anche al coinvolgimento di Paolo Tiramani, onorevole e sindaco di Borgosesia, sta dialogando con il legale di lontane origini vercellesi che, fin da subito, si era detto disponibile a riportare a Vercelli coppe, fotografie, medaglie, il grande tabellone con le foto delle squadre dei sette scudetti e altri ricordi per allestire un museo dedicato alle Bianche Casacche.

Della realizzazione di un museo dedicato alla Pro Vercelli si era parlato anche negli anni scorsi, ma senza arrivare mai a concretizzare un progetto vero e proprio. Ora ci sarebbero alcune ipotesi (una potrebbe essere il piano superiore dell'Ex 18), al vaglio dell'amministrazione comunale, per sistemare il materiale acquistato da Delsignore e magari anche altri importantissimi cimeli - dalle medaglie degli scudetti alla Stella e al Collare d’oro del Coni - che non erano entrati nel fallimento della Pro Vercelli di Vero Paganoni e che dunque non erano stati battuti all'asta nel 2016.