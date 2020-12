Certificato di negatività al Covid: prenotazione dei tamponi all'Asl Vercelli

Chi deve effettuare un viaggio in una località o in uno Stato in cui è richiesto un certificato di negatività al Covid potrà rivolgersi anche all’Asl di Vercelli per l'esecuzione dei tamponi e l'emissione del certificato.

È operativo il servizio con cui i cittadini possono effettuare il tampone molecolare, obbligatorio in alcuni paesi, prima di un viaggio internazionale. Alla prestazione viene applicata una tariffa di 51 euro.

Per prenotare il tampone è necessario recarsi nelle segreterie dei punti prelievo di Vercelli (ospedale Sant'Andrea 1 piano - 0161593512) e Borgosesia (ospedale Santi Pietro e Paolo – piano terra - 0163426392) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.

Al momento della prenotazione occorre avere con se il biglietto di viaggio (aereo, nave, treno o pulmann) o in alternativa un documento di attestazione della prenotazione.

In fase di prenotazione verrà consegnata all’utente la ricevuta per il pagamento e un’etichetta che bisognerà portare con sé il giorno del test.

I tamponi saranno eseguiti al pit stop di via Colombo 28 a Vercelli o al pit stop di Borgosesia in via Ilorini Mo 20 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 11. La sede viene scelta sulla base delle esigenze.

Si raccomanda di consultare la scheda del Paese di interesse sul sito “Viaggiare sicuri” (servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina: www.viaggiaresicuri.it), per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle autorità locali e le specifiche indicazioni poste dal Paese verso cui si è diretti in modo da poter definire al meglio il tempo necessario - non oltre le 48 ore e in alcuni casi 72 - tra l’esecuzione del test e la data della partenza e l’eventuale referto da produrre in inglese. In fase di accettazione viene concordato anche il ritiro dell’esito che può avvenire dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, presso le segreterie stesse dove si è fatta la prenotazione.

Per informazioni ulteriori è possibile scrivere una mail a: viaggi.covid@aslvc.piemonte.<wbr></wbr>it