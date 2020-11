Migliora la qualità dell'aria, revocato il blocco del traffico

Il semaforo della qualità dell'aria torna verde per la città di Vercelli: da domani finiscono dunque le limitazioni al traffico applicate in questi giorni che prevedevano il divieto di circolazione anche per le vetture diesel Euro 4 ed Euro 5.

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di giovedì dall'assessorato all'Ambiente del Comune, dopo i rilievi dell'Arpa sulle polveri sottili.

In Piemonte, sono di livello verde numerosi centri: Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Novara, Trecate, Vercelli Alba e Bra. Restano invece arancione il capoluogo e numerosi Comuni della cintura torinese.

Intanto l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, torna a intervenire sulla necessità di modificare il sistema dei blocchi nel periodo di pandemia. «Siamo ancora in attesa di una eventuale intesa da parte del Governo», commenta.