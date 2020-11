Nessun bambino deve restare escluso: continua "l'operazione tablet"

"Nessun bambino deve restare escluso un'altra volta. Siamo arrivati al lockdown delle seconde e delle terze medie e presto purtroppo potrebbe esserci un lockdown totale delle scuole". Così Sammy-Jo Poot, che con Massimo Bignardi e Rudy Viazzo, ha distribuito alle famiglie i primi 10 tablet.

Altri 2 sono arrivati e altri 10 sono in dirittura arrivo.

E questo grazie alle donazioni che continuano ad arrivare anche dopo la scadenza della lotteria gourmet, che ha visto (la sera di sabato 6) sorteggiati i 13 fortunati vincitori.

Ma mancano ancora alcuni tablet affinché neanche un bambino o ragazzino resti indietro.

L'invito a donare, subito, è rivolto anche ad aziende o a professionisti, affinché donino direttamente un tablet, come l'anonimo benefattore di ieri.

Il modo più facile per donare, anche pochi euro, è di fare libere donazioni sulla piattaforma online Gofundme, digitando come ricerca "Tablet per i bambini di Vercelli".

Oltre alle donazioni libere ci si può ancora aggiudicare (lasciando un offerta pubblica sui post di Facebook) il quadro di Max Giannotta, le maglie autografate della Pro Vercelli ed il kit del super tifoso dell'Hockey Vercelli.