Gualtiero Canova nuovo direttore sanitario dell'Asl

Scelta interna all'azienda per la nuova direzione sanitaria dell'Asl Vercelli: sarà Gualtiero Canova, primario della struttura complessa di Chirurgia dell'ospedale di Borgosesia il successore di Gianfranco Zulian (chiamato in regione a dirigere la commissione Covid del Dirmei).

La nomina è maturata nelle ultime ore: Canova, gattinarese, classe 1955, dopo la laurea all'Università di Pavia e alcune esperienze sul territorio, ha lavorato dal 1988 al 2002 all'azienda ospedaliera Villa Scassi di Genova, per poi tornare nel vercellese per assumere l'incarico della struttura complessa di Chirurgia a Borgosesia.

Ha ricoperto incarichi nell'ambito della Rete Oncologica Piemontese e collaborato con la Lega Tumori nelle attività di educazione alimentare e divulgazione degli aspetti legati alla prevenzione delle malattie oncologiche: i valsesiani lo conoscono bene come relatore di numerosi incontri e come promotore, insieme all'Istituto Alberghiero, di alcune attività mirate sul tema della corretta alimentazione. Nei mesi scorsi è stato al fianco di Asl, Fondazione Valsesia ed enti del territorio nella ricerca delle soluzioni più adatte - anche dal punto di vista logistico - per fronteggiare l'emergenza Covid.

Legato al territorio, Canova è stato consigliere comunale di Gattinara, eletto nella lista civica di ispirazione leghista; appassionato di arte e fortemente legato al territorio, Canova ha promosso, nell'ambito del Lions Club di cui è socio, la raccolta dei fondi per il restauro della Crocefissione, preziosa opera giovanile di Gaudenzio Ferrari, esposta alla Pinacoteca di Varallo.