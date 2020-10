Le scuole (a Vercelli e in provincia) escono indenni dall'alluvione

Scuole in perfetta salute nonostante l'ondata di maltempo. E' sicuramente una buona notizia quella che arriva dall'assessore comunale Patrizia Evangelisti e dal consigliere provinciale con delega all'Edilizia scolastica, Gian Mario Morello.

In città e nelle scuole superiori della provincia non ci sono state situazioni di criticità in questo fine settimana di disastri.

"Le scuole comunali - spiega Evangelisti - hanno ripreso l’attività regolarmente. Sono stata in contatto per tutto il weekend con il settore comunale preposto, per assicurarmi sulla situazione degli edifici scolastici e, a parte piccoli eventi per cui sono intervenuti immediatamente gli operai comunali, tutto è in perfetto ordine”.