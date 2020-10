Maltempo: a Trino situazione sotto controllo

"La situazione è completamente tranquilla e sotto controllo". Il sindaco Daniele Pane assicura i concittadini dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. "Nessuna criticità da segnalare per quanto riguarda fiumi o canali, ma monitoriamo per la tranquillità di tutti - spiega il sindaco -. I nostri Vigli del fuoco stanno facendo tanti piccoli interventi anche e soprattutto fuori città".



Mentre la Protezione civile è intervenuta in via San Grato, per risolvere un problema lungo la strada che viene allagata dai campi. "Sta piovendo molto e lo farà ancora per qualche ora, ma non ci sono problemi", assicura Pane.