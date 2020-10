Sesia sopra il livello di pericolo, ponti chiusi a Borgosesia

Situazione molto critica, in Valsesia, per il brusco innalzamento del livello del fiume Sesia, cresciuto, in poche ore, di 5 metri: pochi minuti dopo le 22, il sindaco Paolo Tiramani ha disposto la chiusura di tutti i ponti della città - Aranco, Agnona e Isolella - che saranno presidiati per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

"I dati di Arpa sono molto preoccupanti", precisa il sindaco invitando i cittadini a restare in casa.

In effetti, nel corso di una giornata caratterizzata da temperature miti, la pioggia è caduta con violenza, alimentando, fin dall'alta montagna, rogge e torrenti: a Borgosesia il fiume ha superato quello che viene considerato il livello di pericolo. La conferma arriva dalla tabella pubblicata dal Centro meteo Piemonte, che mostra il grado di innalzamento delle acque, passato da 0,4 a oltre 5,2 metri nel punto di rilevamento.

Il problema, se la pioggia prosegue con questa intensità, si rifletterà poi sul vercellese, dove il fiume arriverà ulteriormente ingrossato dalla confluenza di Sessera e delle rogge minori.

In media Valle, la situazione più difficile, come segnalato anche dalla Provincia, si ha sulle strade di montagne: le immagini della Varallo - Fobello trasformata in un torrente e con la cascate che scendono dalle rive rendono bene il senso della violenza delle precipitazioni.

Massima prudenza, dunque.