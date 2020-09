Nuovo rettore per la Basilica di Sant'Andrea

Vercelli saluta definitivamente i padre Oblati che, fino all'anno scorso, avevano retto la basilica di Sant'Andrea. In questi giorni anche il rettore padre Roberto Villa ha lasciato la città per far ritorno a Roma, a disposizione della congregazione.

Padre Villa saluta una città alla quale è stato molto legato e che lo ha visto coinvolto nella valorizzazione della basilica e nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla posa della prima pietra che - nel 2019 - hanno avuto come momento centrale l'organizzazione della mostra sulla Magna Charta. Padre Villa, nel corso del 2020, si era anche messo a disposizione della diocesi eusebiana, celebrando le funzioni nella parrocchia di San Paolo dopo che i problemi di salute e la successiva emergenza sanitaria hanno costretto il parroco don Osvaldo Carlino a seguire da lontano la vita della sua amata comunità.

La basilica di Sant'Andrea, edificio di proprietà comunale, viene ora affidata alla Diocesi: il nuovo rettore sarà infatti il vicario generale, monsignor Mario Allolio che verrà coadiuvato da don Gian Mario Isacco. Entrambi manterranno anche i rispettivi incarichi.

Novità anche per la parrocchia di San Paolo: don Osvaldo Carlino manterrà il suo ruolo di parroco che potrà tornare a esercitare pienamente quando le condizioni di salute e di emergenza sanitaria lo consentiranno. Intanto, a seguire fedeli e celebrazioni sarà don Ettore Esposito, che affiancherà la cura della parrocchia alla sua attività di cancelliere arcivecovile e vicario giudiziale.