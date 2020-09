"Se ne va uno dei peggiori direttori della sanità"

"Se ne va uno dei peggiori direttori generali di sempre, l'unica nella storia della nostra ASL a farsi bocciare per ben due volte il bilancio".

Così, sul suo profilo facebook Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e parlamentare, ma da sempre attento al mondo della sanità commenta la notizia del trasferimento del direttore generale.

L'attacco alla Serpieri (che non cita mai) prosegue così:

"Ha pagato a mio avviso il mancato dialogo con tutti i sindaci (oltre 80 le hanno votato contro all'ultima assemblea) e anche l'umiltà nel affrontare le piccole cose. Perché in sanità, come in un Comune sono i disservizi a creare una pessima opinione dell'ente che si rappresenta".

Tiramani è stato uno degli amministratori locali più ferocemente critici rispetto all'operato della manager Asl e più volte, nel recente passato, è andato allo scontro: qualche anno fa guidando la protesta dei sindaci valsesiani contro la chiusura estiva del Punto Nascite di Borgosesia e, in tempi recenti, con durissimi attacchi in diretta Facebook durante l'emergenza Covid e il successivo periodo di ritorno alla normalità (ad esempio per la gestione delle lunghe attese sotto il sole fuori dall'ospedale).

"Ora guardiamo oltre - prosegue Tiramani -. Buon lavoro al Dr Angelo Penna neo Direttore Generale della nostra Asl. Non ho nulla di particolare da chiedergli se non di aumentare la qualità del servizio..."

Poi la frecciata finale... "Sono sicuro - conclude - che risponderà al telefono ai sindaci del territorio invece di bloccarli su whatsapp."