In auto con droga e pugnale: 38enne nei guai

Aveva in auto un pugnale e della droga: un 38enne di Borgomanero, già noto alle forze dell'ordine, è finito nuovamente nei guai dopo essere stato fermato per un normale controllo da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgosesia.

I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt a un 38enne, che durante le fasi del controllo appariva alquanto nervoso: l'uomo è stato così sottoposto a perquisizione nel corso della quale è stato trovato in possesso di un pugnale con una lama lunga 18 centimetri. L’uomo aveva inoltre nascosto nella propria autovettura anche 1 grammo di marijuana. A.B. è stato deferito per porto illecito di arma e sarà segnalato alla Prefettura di Vercelli per uso di stupefacenti a scopo non terapeutico.