Carabinieri di Vercelli e Borgosesia: in servizio i nuovi comandanti di Compagnia

Primi giorni di lavoro per il colonnello Walter Cappelli, neo comandante di Compagnia dei Carabinieri di Vercelli, e per il capitano Annalisa Menga, alla guida della Compagnia di Borgosesia.

A presentare i due ufficiali alla stampa, dopo gli incontri in Prefettura, Procura e Tribunale, è stato il colonnello Andrea Ronchey, comandante provinciale dell'Arma. “Auguriamo buon lavoro a questi due ufficiali che prendono servizio nel vercellese – ha detto il colonnello –: hanno alle spalle storie ed esperienze diverse che sicuramente metteranno a servizio del nostro territorio”.

Torinese, 52 anni, sposato e padre di due figli, Cappelli arriva dal primo Reggimento Carabinieri Piemonte: ha prestato servizio alla Scuola Carabinieri di Torino e, in precedenza, al Radiomobile di Alessandria. “Non conoscevo Vercelli – ha raccontato -: in questi giorni ho scoperto una città piacevole, con un bel centro storico ma anche con un elevato livello di sicurezza che faremo di tutto per mantenere e incrementare”.

Romana, 30 anni, esperienze come comandante di plotone e insegnante alla scuola per allievi Carabinieri di Reggio Calabria e, fino a pochi giorni fa, alla guida del Nucleo Operativo Radiomobile di Pavia - Annalisa Menga è la prima donna comandate di Compagnia a prendere servizio nel vercellese.

Anche nel suo caso l'obiettivo è mantenere alto lo standard di sicurezza attualmente raggiunto dal territorio in cui si troverà a operare, consolidando ancora di più quel radicato legame che unisce i piccoli centri della Valsesia all'Arma dei Carabinieri, da sempre il principale presidio di legalità sul territorio.