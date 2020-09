Olmo, è il giorno del Bicciolano d'Oro

E' il giorno della consegna del Bicciolano d'Oro a Carlo Olmo. La cerimonia è previta nel pomeriggio, alle ore 17.45 in piazza Cavour, nella zona dell'omonimo bar.

Il riconoscimento, assegnato dal Comitato Manifestazioni Vercellesi, rappresenta una forma di ringraziamento, da parte del mondo associativo cittadino, per l'impegno profuso dal filantropo nel corso dell'emergenza Covid e nei mesi successivi.

La manifestazione è organizzata da Comune di Vercelli, Comitato Manifestazioni vercellesi, Ascom Confcommercio Vercelli e “Amici del Cecco”.

Carlo Olmo verrà intervistato dal giornalista Enrico Demaria e durante l’evento presentato da Elisabetta Galante gli amici Valter Ganzaroli e Gianmario Vanzini allieteranno il pubblico con alcune musiche folk vercellesi.

Alla cerimonia, come ha annunciato lo stesso Olmo attraverso un post pubblicato nei giorni scorsi, non sarà presente il sindaco Andrea Corsaro, ancora convalescente per un infortunio al piede.