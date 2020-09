Catricalà: "Migranti: una situazione che deve preoccupare Vercelli"

Lunedi, nel pomeriggio, con la senatrice abbiamo incontrato “Vercelli Solidale” (formata da più associazioni) che ha espresso forti preoccupazioni in merito alla situazione in atto, caldeggiando un possibile tavolo tecnico tra le Istituzioni e le medesime associazioni affinché queste situazioni (persone che dormono in terra per giorni e rischio sanitario) non debbano più accadere.