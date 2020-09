Mazzancolle e capesante per i pacchi cibo dell'emergenza Covid

Erano, probabilmente, i pacchi cibo più gustosi e completi della provincia... Carne, pesce, mazzancolle, capesante.

Finisce alle testate giornalistiche la "lista della spesa" che, nel corso dell'emergenza Covid, il Comune di San Germano ha avallato facendo acquisti anche da una ditta del Verbano specializzata nel pesce. E, tra passata di pomodoro, farina, zucchero, olio extravergine e fagioli, spuntano anche capesante del Pacifico, mazzancolle tropicali, salamini, stinco cotto. Prodotti acquistati per i pacchi cibo che il Comune ha distribuito alle famiglie in difficoltà nel corso dell'emergenza Covid scegliendo di gestire in proprio i fondi degli aiuti alimentari (e non di fornire i buoni spesa utilizzabili direttamente dai destinatari finali).

E così, l'amministrazione guidata dal sindaco Michela Rosetta torna al centro delle cronache (ne parla qui Repubblica Torino). La domanda che si stanno facendo i detrattori del sindaco di San Germano è se i generi alimentari in questione possano essere considerati "generi di prima necessità" (ricordiamo che anche per l'utilizzo del buoni spesa consegnati alle singole famiglie erano stati posti dei paletti sul generi di prodotti acquistabili).

Complessivamente, dopo l'ordinanza della Protezione civile che destivava i fondi per gli aiuti alimentari, il Comune di San Germano si è trovato a gestire 9.881 euro. Le fatture in questione riguardano spese da poche centinaia di euro: 128 euro per 11 chili di mazzancolle dell'Ecuador e 54 euro per delle capesante. Più altre somme per piccole quantità di hamburger freschi, per lo stinco di maiale e i salamini.

Le insolite scelte alimentari dell'amministrazione sangermanese, tuttavia, sarebbero anche finite al vaglio delle forze dell'ordine oltre che della Prefettura che avrebbe ricevuto una segnalazione in materia.

Dopo le dimissioni dell'assessore al Bilancio e di un consigliere comunale e la sostituzione ("per essere venuto meno il rapporto fiduciario") del segretario comunale, l'amministrazione del centro vercellese è di nuovo al centro di una di certo non desiderata notorietà. Intanto, per sabato mattina la sindaca di San Germano ha indetto una conferenza stampa a tema "Interventi sociali in tempo di emergenza sanitaria": sarà l'occasione per ascoltare la sua versione dei fatti.