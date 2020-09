"Le mazzancolle? A conti fatti costano meno della Simmenthal. Ma non ho fatto io la lista della spesa"

"Per il ministero della Salute il pesce è un genere primario che dunque il nostro funzionario ha inserito a pieno titolo nell'elenco dei prodotti alimentari acquistati per confezionare i pacchi alimentari che, durante l'emergenza Covid, abbiamo fornito a circa 50 famiglie, parte delle quali vengono assistite tuttora dal Comune di San Germano". Si dice sorpresa e amareggiata, la sindaca di San Germano, Michela Rosetta, per la risonanza ottenuta dalla "lista della spesa" (o meglio dalle fatture relative agli acquisti effettuati nel corso dell'emergenza Covid) che, finita nelle mani dei giornalisti, ha conquistato una certa notorietà per il fatto di comprendere anche mazzancolle e capesante, cibi che non tutti, probabilmente includerebbero tra i "beni primari".

Accompagnata dai colleghi consiglieri Nicholas Prevelato, Giovanna Bassano, Franco Landucci e dal legale del Comune, Alberto Villarboito, Rosetta assicura, nel corso di una conferenza stampa "di non aver curato personalmente l'elenco dei prodotti che sono stati acquistati, ci mancherebbe altro. La giunta dà le linee di indirizzo e poi i funzionari le mettono in pratica. C'è amarezza per aver subito un attacco politico e personale legato al fatto che sono un'esponente leghista che si ritiene onorata di essere salviniana di ferro".

Dunque com'è andata la storia dell'acquisto di capesante e mazzancolle? Secondo la sindaca, dopo che il Governo ha stabilito il budget del fondo di solidarietà da destinare agli interventi alimentati (9.881 euro), il Comune ha optato per la gestione diretta - senza cioè consegnare buoni spesa, ma acquistando i generi alimentari da distribuire poi sotto forma di pacchi cibo. "Abbiamo deciso di seguire questa strada visto che già nel corso dell'anno svolgiamo normalmente un'attività assistenza alimentare a varie famiglie del Comune - dice ancora Rosetta -. Nei piccoli centri ci si conosce tutti e si riesce ad arrivare anche al singolo cittadino che magari, per una questione di dignità, non vuol chiedere aiuto".

Il passaggio è poi quello standard: mandato al funzionario, individuazione dei fornitori (le ditte Cerri di Buronzo, Globalpesca di Gravellona e B&B srl di Alice Castello) e successivi acquisti. "Abbiamo puntato sui surgelati piuttosto che sui cibi in scatola, anche per una questione economica. Se al posto di 11 chili di mazzancolle avessimo comprato 11 chili di Simmenthal, avremmo speso quasi sei volte tanto". Poi, aggiunge la sindaca, le famiglie musulmane tendono a scegliere il pesce. I prodotti, conservati nella stanza che il Comune adibisce anche a punto di distribuzione dei viveri, sono poi stati distribuiti alle famiglie tramite le associazioni che, dopo aver confezionato i pacchi, si sono occupate di chiamare i destinatari per la consegna.

"Il nostro impegno è andato ben oltre - aggiunge Rosetta -: una parte del denaro del fondo di solidarietà, circa 2000 euro, non sono stati spesi perché abbiamo attinto dal capitolo di bilancio che era stato istituito per gli aiuti alimentari che già forniamo nel corso dell'anno".

Davanti a colleghi e giornalisti, la sindaca si dice "estremamente serena" e assicura di non essere a conoscenza di possibili inchieste sulla questione. "Del resto - chiosa - tutte le spese sono rendicontate e gli atti sono disponibili fin dal mese di marzo".

Insomma, secondo la sindaca si tratterebbe solo di una polemica strumentale, alla cui origine ci sarebbero esponenti del Pd locale. "Hanno mal governato il paese per 10 anni - attacca Rosetta - e ora cercano di distruggere me, il sindaco che da sette anni sta cercando di fare il bene di tutta la comunità". A ben guardare, negli ultimi anni, non è che il Pd locale si sia distinto per aver portato avanti un'agguerrita opposizione alla sindaca leghista: nell'ultima competizione elettorale, il centro sinistra non era neppure presente e, in tempi recenti, sono stati Radicali e Associale Aglietta a condurre la battaglia contro la delibera che, di fatto, rendeva impossibile affittare immobili a enti impegnati nell'ospitalità dei migranti. Ma tant'è: secondo la sindaca, "solo l'imminente clima di campagna elettorale, forse anche l'avvio al processo a Salvini possono giustificare un attacco di questo genere". Ipotesi che secondo la sindaca sarebbero avallate dall'invio alla stampa delle fatture in questione. "I giornali hanno scritto che questi documenti circolano tra i politici locali - dice Rosetta -. Io possono solo pensare che si tratti di politici di uno schieramento opposto al mio. Perché nella mia amministrazione, così come nel mio partito, siamo compatti e uniti".

E, a dimostrazione, Rosetta legge una mail di solidarietà ricevuta del segretario provinciale della Lega, Paolo Tiramani, e fa ascoltare un vocale dei Maurizio Bosco, vicesindaco di San Germano, sul quale, in questi giorni, sono circolate voci che lo volevano in procinto di rimettere le deleghe. Nel vocale, Bosco assicura che "la mia fiducia nel sindaco è immutata. Del resto lei si sta comportando benissimo, dunque le voci che circolano sono prive di fondamento".