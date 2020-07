Charity Tour: aiuti alimentari e le storie della "Brigata Brighella"

Venerdì mattina, con partenza da via Delpiano 7, è in programma il Quinto Charity Tour del Lupo Bianco, durante il quale saranno distribuiti centinaia di pacchi alimentari (e non solo di alimentari) offerti da tantissimi vercellesi che vogliono aiutare, con la garanzia di Carlo Olmo, i loro concittadini meno fortunati.

Questo quinto Charity Tour prevede inoltre una novità di assoluto rilievo. Ai “lupi bianchi” (i volontari che distribuiranno gli aiuti) si aggiungeranno anche gli artisti “contastorie” della Brigata Brighella che a Vercelli è rappresentata dall’attrice e cantautrice Alice “Uli” Protto.

La “Brigata Brighella” ha accompagnato nei mesi scorsi la distribuzione di generi alimentari a Milano, raccontando fiabe ai bambini (e non solo ai bambini) che si riunivano nei cortili aspettando l’arrivo degli aiuti. Tornata a Vercelli, Alice Protto ha subito contattato Olmo per capire se si poteva fare qualcosa di analogo nella sua città (Alice è del rione Isola) e il Lupo Bianco ha risposto subito con entusiasmo, organizzando questo quinto Charity Tour con lei.

La “Brigata Brighella “ vercellese sarà composta dalla stessa Protto con altri sei “contastorie”: Vlad Scolari, Mattia Pozzi, Dina Mohamed, Luigi Vittoria, Irene Arpe e Tommaso Pagliarini. Collaboreranno all’evento anche Nicholas Turba, Eleonora Ingannamorte e Anna Minor, che fanno parte di “Brigata Brighella” di Milano, e che si occupano di grafica, comunicazione e documentazione foto e video.

I “contastorie” si esibiranno in piazza Mazzini, all’Isola, al Villaggio Concordia e ai Cappuccini.