Rifiuti ingombranti: riaprono i centri multiraccolta Asm

A partire da lunedì 18 maggio i centri di multiraccolta di C.so Papa Giovanni Paolo II e di Via Ettore Ara, già riaperti nelle scorse settimane al pubblico per il solo scarico di sfalci e potature, potranno essere utilizzati dai cittadini residenti a Vercelli anche per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

I cittadini dei comuni limitrofi invece potranno utilizzare esclusivamente solo il centro di multiraccolta di via Ettore Ara .

Oltre a sfalci e potature e rifiuti ingombranti, nessun altro tipo di rifiuto potrà essere scaricato nei due centri multiraccolta.

I giorni e gli orari restano invariati: il centro di multiraccolta di C.so Papa Giovanni Paolo II sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.45, sabato dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 17.45, mentre il centro di Via Ettore Ara sarà aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.45.

Con l’occasione si sottolinea inoltre che resta comunque attivo il servizio di prenotazione online ritiro ingombranti, compilando l’apposito modulo on line su www.asmvercelli.it o chiamando il numero verde 800 777171, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Si ricorda infine che, per garantire la sicurezza di operatori e cittadini, la riapertura dei centri di multiraccolta è subordinata al massimo rispetto delle sottoriportate indicazioni:

· Ingresso consentito solo a 2 persone alla volta e divieto assoluto di accesso a chiunque manifesti febbre o altri sintomi influenzali.

· Per accedere al centro si dovrà rimanere in attesa del proprio turno all’esterno dello stesso senza scendere dal mezzo. Lo scarico del materiale inoltre dovrà essere svolto autonomamente limitando il più possibile il tempo di permanenza nel sito.

· Divieto di abbandonare i rifiuti fuori dal cancello del centro.

· Obbligo di accesso al centro con guanti e mascherine e mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone.

A tal proposito, in considerazione del massivo utilizzo di dispositivi di protezione usa e getta causato dall’emergenza Covid 19, Asm Vercelli raccomanda il corretto smaltimento di guanti e mascherine usati negli appositi contenitori dell’indifferenziato o, fuori casa, nei cestini stradali.

E’ inoltre opportuno che i guanti siano rivoltati uno dentro all’altro e le mascherine vengano rinchiuse a pacchetto utilizzando gli elastici laterali.

Il mancato rispetto delle regole sopra indicate, oltre a rappresentare un comportamento di abbandono incontrollato di rifiuti sanzionabile dalla normativa vigente, costituisce un pericolo per l’igiene collettiva, con aumento dei rischi di infezione.