"Tutti negativi nelle nostre RSA"

Buone notizie dalla RSA Santa Maria di Nazareth di Moncrivello e dalla RSA don Secondo Pollo di Vercelli. La direttrice, Antonella Zappino, ha scritto sul suo profilo facebook.

Orgogliosa e felice di rappresentare la Casa del Clero e la Residenza di Nazareth entrambe gestite dal Consorzio Obiettivo Sociale. Sia la Casa del Clero che a Moncrivello Residenza di Nazareth gli esiti dei tamponi effettuati sugli ospiti e su tutto il personale sono risultati tutti negativi !

Un grazie infinito a tutto il mio personale che si è prodigato quotidianamente a rispettare scrupolosamente tutte le procedure con estrema professionalità e Amore. Grazie alla dottoressa Tamara Bressi che ha ravvisato fin da subito il pericolo e ci ha tutelato anticipatamente, grazie agli infermieri per il loro prezioso supporto e grazie a Carlo Olmo per averci aiutato fornendoci Dpi per lavorare nella massima sicurezza ! Una grande persona Teniamo alta la guardia ragazzi. L' amore trionfa sempre e noi siamo una grande famiglia. Forza, non si molla