Finisce fuori strada e l'auto prende fuoco - LE FOTO

Finisce fuori strada ribaltandosi in un fosso a lato della carreggiata e l'auto prende fuoco. Pauroso incindente, nella serata di venerdì 1 maggio, intorno alle 22 in frazione Lachelle di Ronsecco.

Una vettura, al cui interno viaggiava una sola persona, è finita fuori strada, ribaltandosi nel fosso che delimita le risaie. La persona che si trovava al volante, seppur ferita, è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo prima che questo prendesse fuoco.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e una del distaccamento volontario di Trino che si sono occupati di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area, oltre ai carabinieri di Ronsecco che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. La persona è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso: secondo le prime informazioni non dovrebbe essere in pericolo di vita.