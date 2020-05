Mascherine: le regole da seguire a partire da lunedì

Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici e in ogni occasione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Da lunedì, il dispositivo di protezione individuale divenuto un po' il simbolo di questi mesi di emergenza, diventerà ancora di più un oggetto da non dimenticare mai prima di uscire di casa.

Le disposizioni che entreranno in vigore con l'allentamento del lockdown prevedono infatti che tutti gli individui presenti sull'intero territorio nazionale debbano usare protezioni delle vie respiratorie negli ambienti chiusi di luoghi aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento fisico.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che, al contempo garantiscano forma e aderenza adeguata a coprire dal mento al di sopra del naso.

Ingrandendo le fotografie è possibile vedere una sintesi di quanto prevedono le norme nazionali e regionali in vigore da lunedì 4 maggio. Con una sola avvertenza: le indicazioni relative ai cimiteri sono talvolta soggette a specifiche ordinanze comunali relative a orari e modalità di apertura con ingressi contingentati.