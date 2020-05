Take away, il modulo da compilare per far partire l'attività

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) che intendono attivare il servizio di asporto devono darne comunicazione al Comune, inviando una pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it e allegando il modulo compilato che può essere scaricato CLICCANDO QUI

Lo ricorda l'amministrazione comunale in una nota in cui riassume le regole per lo svolgimento dell’attività di asporto che deve avvenire, pena la sospensione dell’attività stessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda dovrà essere di due metri; il ritiro dei prodotti, precedentemente ordinati, dovrà avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza del DPCM 26 aprile 2020. E' fatto divieto di consumare i prodotti all’interno del locale e nelle immediate vicinanze; sarà consentito l’asporto anche in quegli esercizi per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo; ogni cliente, così come il personale di servizio, dovrà indossare una mascherina; in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita e il cliente presenti nei locali dovrà essere mantenuta la distanza minima di due metri.

L'attività di asporto dovrà avvenire nella fascia oraria 6 - 21: le disposizioni hanno efficacia dal 4 maggio al 17 maggio quando saranno oggetto di nuova valutazione sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria. E' anche opportuno verificare, attraverso i siti o le pagine social dei locali, se il singolo esercente ha previsto menù o modalità particolare (tipo una cifra minima di spesa) per l'effettuazione del servizio.