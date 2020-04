Varallo, Casa Serena diventa il simbolo delle Rsa che han tenuto il virus "fuori dalla porta"

Casa Serena di Varallo diventa il simbolo di quelle strutture che ce l'hanno fatta a tenere il virus lontano da anziani e personale.

Alla struttura valsesiana, una delle più grandi case di riposo del territorio vercellese, dove tutte le 255 persone sottoposte a tampone sono risultate negative al virus, viene dedicato un servizio anche dalla Rai.

"Un motivo di orgoglio per tutti noi", commenta Eraldo Botta, sindaco della cittadina. Una soddisfazione che il primo cittadino, presidente della Provincia, può condividere anche con altri colleghi: non è solo la struttura di Varallo, infatti, a essere riuscita a evitare problemi. Anche nella Casa di Riposo Sant'Anna di Borgosesia tutti i 98 ospiti sono risultati negati al tampone (che invece ha dato esito positivo per tre Oss).

Tutti negativi anche i tamponi eseguiti nella Rsa Don Florindo Piolo di Serravalle Sesia, così come quelli cui sono stati sottoposti ospiti e personale delle due Case di Riposo di Gattinara, quella di via Patriarca e la San Lorenzo di San Bernardo. Circa 200 i tamponi eseguiti nella Città del Vino, tra operatori e ospiti. Tante notizie positive per i Comuni, ma soprattutto per i familiari degli anziani ricoverati - che da quasi due mesi ormai, non vedono i loro congiunti ma che possono stare tranquilli sulle loro condizioni di salute.