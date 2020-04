"Se avete un problema con il vostro animale... Amico Randagio può darvi una mano"

Amico Randagio, associazione nata nel 2014 con lo scopo principale di accudire felini vercellesi che non hanno una casa e che presso l’Associazione trovano rifugio, cibo, assistenza veterinaria e tanto affetto, "tende una zampa" a chi è in difficoltà a gestire con i propri piccoli amici.

E così, di concerto con l'amministrazione comunale e gli assessori Mimmo Sabatino e Patrizia Evangelisti, i volontari, da giorni, si sono mobilitati per fornire un supporto ai cittadini che a causa dell’emergenza Covid 19 non sono in grado di garantire ai propri animali domestici le consuete cure ed attenzioni.

"Se serve una zampa noi ci siamo - spiega la presidente, Germana Fiorentino -: se siete all'ospedale e c'è un piccolo amico a casa senza cure, se serve accompagnare Fido a fare la pipì, se non riuscite ad acquistare la pappa per il vostro animale; se Fufi va tenuto in stallo finché la situazione si stabilizza, se Cocorito è rimasto senza semi di girasole. se Nemo deve cambiare l'acqua…. Insomma, se serve una zampa su Vercelli, i volontari di Amico Randagio provano ad aiutare, perché, pur non essendo in molti, cerchiamo di tendere una mano ai vercellesi che hanno necessità, sempre nel pieno rispetto delle regole di sicurezza".

Chi ha bisogno di aiuto può scrivere alla mail associazione.amicorandagio@gmail.com

"Amico Randagio è un’organizzazione di volontariato che non riceve sovvenzioni pubbliche e si sostiene unicamente attraverso offerte, tesseramento, adozioni a distanza, e tramite la donazione del 5x1000, che non costa nulla e costituisce un grande aiuto per la gestione delle spese dell’Associazione - spiega ancora la presidente - Se volete sostenerci è sufficiente indicare il nostro codice fiscale in occasione della prossima dichiarazione dei redditi AMICO RANDAGIO - C.F. 94036160029".