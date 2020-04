Più tamponi e in tempi più rapidi: l'Asl si potenzia grazie alla donazione di Loro Piana

Una strumentazione di ultima generazione che raddoppia la capacità dell'Asl Vercelli di eseguire tamponi per valutare la positività al Covid19.

L'apparecchiatura, donata all’azienda Loro Piana attraverso la Fondazione Valsesia, è già operativa nel laboratorio analisi molecolare dell’ospedale di Vercelli che, grazie alla nuova strumentazione, potrà sviluppare 300 test al giorno a supporto dei pazienti vercellesi e valsesiani. Il macchinario, denominato GeneXpert XVI, è prodotto dall'azienda americana Cepheid, ritenuta una delle più grandi eccellenze nel settore della strumentazione di laboratorio.

Da oggi anche l’ospedale di Vercelli, come il Niguarda di Milano e gli altri principali nosocomi italiani, è dotato di una apparecchiatura molto sofisticata e all'avanguardia nel campo scientifico. "Il macchinario costituirà un'utilissima apparecchiatura anche per il post pandemia - hanno sottolineato politici e medici intervenuti alla presentazione -. La Fase 2 dovrà comunque prevedere l'esecuzione del tampone per ciascuna persona che viene ricoverata al fine di poter gestire correttamente tutte le situazioni evitando di creare commistioni tra i percorsi Covid e no Covid".

Per consentirne l'immediata operatività del macchinario, sono stati donati anche 10mila tamponi e 10mila kit composti da cartucce e reagenti per l’esecuzione dei test. "La famiglia e la maison Loro Piana hanno offerto strumentazione per 150mila euro all'ospedale di Vercelli e per altri 150mila per l'ospedale di Borgosesia e si stanno già adoperando per supportare ulteriormente la comunità locale e per consentire alla popolazione Valsesiana di ripartire in sicurezza - ha spiegato la presidente della Fondazione, Laura Cerra -. Per la famiglia e l’azienda Loro Piana è di primaria importanza portare un aiuto efficace e mirato a supporto del territorio che vede radicate profondamente la loro storia e le loro origini".

Descrivendo l’azione di rete e la sinergia che ha permesso alla onlus valsesiana di raccogliere un milione di euro da destinare all'emergenza sanitaria, Cerra ha sottolineato come "Ora più che mai si debba guardare alla tutela della salute dei cittadini e a garantire alle aziende la possibilità di ripartire in sicurezza".

“Il covid19 - ha detto il direttore generale dell'Asl, Chiara Serpieri - ha messo a dura prova la nostra organizzazione. Ha impostola necessità di adattarsi ogni giorno a nuove sfide. Grazie per questa preziosa donazione che aiuta tutti a ottimizzare la diagnostica. Siamo grati alla famiglia Loro Piana e all’azienda per la vicinanza mostrata all’Asl Vercelli e a tutti i nostri pazienti in questo momento difficile”.

“La sfida al Coronavirus – ha sottolineato il coordinatore per l’emergenza covid Pietro Presti – si vince anche grazie alla tecnologia. Con la strumentazione di ultima generazione donata da Loro Piana riusciremo a essere ancora più tempestivi nella diagnosi; un risultato che giunge più velocemente ci consente di pianificare meglio le nostre attività e i servizi sul territorio. È un beneficio per i pazienti, per i cittadini e anche per gli operatori”.

Guardando al futuro, Alessandro Stecco, presidente della commissione regionale Sanità e componente (con Presti) della task force per la sanità territoriale, ha sottolineato come "Queste tecnologie ci consentiranno di non farci più trovare impreparati rispetto a un'epidemia che, con l'allentamento del lockdown, potrà avere dei rimbalzi o, in futuro, ripresentarsi: grazie alla famiglia Loro Piana e all’Azienda per un'azione che dimostra soprattutto l’attaccamento al territorio valsesiano e a quello di tutta la provincia, ai suoi cittadini e a tutti coloro che in questo momento vivono o subiscono gli effetti dell’emergenza coronavirus”.

Ricordando come “Ancora una volta Pier Luigi Loro Piana e la sua famiglia, diano prova di grande sensibilità", anche Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia, guarda alla Fase 2 della sanità. "Il territorio si è molto speso per mettere a disposizione strutture da utilizzare per i pazienti Covid in modo tale da consentire agli ospedali di Borgosesia e Vercelli di tornare al gestire gli altri malati: con il commissario Presti, che ha imposto un cambio di passo alla gestione della crisi, abbiamo potuto aprire gli spazi Covid a Gattinara che presto saranno anche aumentati, grazie alle donazioni provenienti dal territorio abbiamo recuperato tutto ciò che è servito alla sanità. Desidero dunque ringraziare pubblicamente sia a titolo personale, che a nome dei cittadini, la famiglia Loro Piana per questo gesto di filantropia, esempio di generosità per il benessere collettivo e ringrazio anche tutti quegli imprenditori e quei cittadini che ci hanno sostenuto in questa battaglia”.

“La famiglia Loro Piana, l’azienda Loro Piana e la Fondazione Valsesia Onlus – ha concluso il presidente della Provincia e sindaco di Varallo Eraldo Botta - hanno manifestato ancora una volta con questo gesto un atto d’amore verso i nostri territori. La Provincia di Vercelli ci sarà sempre, continuerà a manifestare la sua vicinanza e ad essere parte attiva in tutte le attività che si svilupperanno”.